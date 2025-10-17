Глоба от 50 лева за студента Андрей Димитров, който постави макети на деца на няколко от опасните софийски пешеходни пътеки.

През последните седмици от Сдружение РЕД поставиха 10 фигури, една от тях на кръстовището на "Гурко" и "Шишман", където беше прегазен 15-годишния Филип Арсов преди две години.

Целта - да напомнят на шофьорите да бъдат по-внимателни на пътя. От Столичния инспекторат обаче глобиха Андрей за поставените макети.



Причината - поставянето на тези фигури не е било съгласувано с инспектората, уточниха от столичната община.



„Глобата я получихме в следствие на това, че не сме съгласували със Столична община поставянето на детските фигури, но именно това беше целта – да можем да дадем сигнал на институциите, че темата за пътната безопасност трябва да бъде повдигана всеки ден и да се взимат по-крайни мерки“, коментира Андрей Димитров.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK



