България и Германия са истински партньори в областта на сигурността. Нашите отбранителни индустрии си сътрудничат тясно и искаме да задълбочаваме това сътрудничество. Това каза германският министър на външните работи Йохан Вадефул, който е на посещение в България и се срещна с българския си колега Георг Георгиев.

„Много се радваме, че българското правителство инвестира в отбранителната индустрия. Много решително трябва да задълбочим това сътрудничество. Трябва да доизградим, да надградим отбранителните способности в европейската част на НАТО“, смята Йохан Вадефул.

Съгласуване и формулиране на общи позиции срещу увеличаващите си заплахи от Русия в Европа - около това се обединиха двамата външни министри.

"Съвсем на скоро видяхме какви са провокациите към Европейското въздушното пространство с навлизане на безпилотни самолети в Полша, в Румъния. Това е причината, България да иска да привлече вниманието толкова силно към Черноморския регион. Сигурността на корабоплаването е свъrзана с нашите търговски интереси", каза Георгиев.

„Трябва да обърнем внимание на случващото се в Европа. Виждаме нарастващата агресия на Русия, както и хибридната заплаха. Дронове над нашите летища, кибератаки, актове на саботаж е Балтийско море и нарушения на въздушното пространство на съюзниците по протежение на Източния фланг на НАТО – ние се противопоставяме на това разумно, но решително“, каза още германският външен министър на съвместното изявление след срещата.

Германският външен министър коментира темата с постигнатото примирие между Израел и „Хамас“. „Това е първи труден и тежък етап, който успяхме да завършим успешно, особено по отношение на заложниците, които изтърпяха неизмерими страдания. Ние също чакахме да видим каква ще бъде развръзката, затова се радваме на тази постигната важна крачка“, каза той.

По думите му сега трябва да се работи и върху приключването на хуманитарната криза в Газа.

Снимка: МВнР

"С това започва и следващата глава. Трябва да се справим с новите задачи, защото с това споразумение далеч не е постигнат мир в региона. Трябват още много стъпки. Много държавни глави и правителствени ръководители заседават, за да може да се стигне до решението, свързано със създаването на две държави, за което ние в момента се застъпваме, каза още Йохан Вадефул.

И двете страни подкрепят европейското разширяване като стъпка към европейската и регионална сигурност. "Важно е държавите, кандидати за ЕС, да спазват критериите, политиките и условията, на които сами са се съгласили.

За нас разширяването на Западните Балканите вън от всякакво съмнение е важно", уточни българският министър.

Снимка: МВнР

"Ако си представите, че Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани се присъединят към ЕС, каква геополитическа промяна това означава. Тогава ще имаме различен ЕС и България ще бъде в различна геополитическа позиция като централно място на Балканите. Трябва да се осъзнаете какъв шанс имате", допълни германският му колега.

По думите му на Украйна ѝ предстои още една тежка зима в условията на война, а според него задачата Европейския съюз е да подкрепи Украйна и да бъде увеличен натискът по отношение на Москва. От началото на тази година България е пълноправен член на Шенгенското пространство и България, и Германия ще се свържат още повече именно чрез присъединяването към еврозоната, каза още Вадефул.

Снимка: МВнР

Естествено и самият ЕС трябва да е готов за разширяването. Ще се справим с това, само ако станем още по-стабилни. Как можем да ускорим процеса? Трябва да вървим заедно, отговори той.

