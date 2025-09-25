Георгиев след среща с Марко Рубио: Тежестта и видимостта на България са изключително ценени

Значението, тежестта и видимостта на България са изключително ценени. Това заяви днес министърът на външните работи Георг Георгиев на брифинг в Ню Йорк след среща с американския държавен секретар Марко Рубио.

„Потвърдихме ангажиментите си, също така и стратегическия характер на нашите взаимоотношения“, каза Георгиев, цитиран от БТА.

„С американската администрация работим по сътрудничеството в сферите на сигурността и отбраната, енергетиката, инвестициите в българската армия, модернизацията, но също така и възможностите, които се отварят пред нас като държава“, добави той.

По думите му „България е една от структуроопределящите държави по източния фланг на НАТО.“ „Особено в светлината на това, което се случи в Полша, Естония и Румъния, вниманието, което ние привличаме към Черноморския регион, се потвърждава“, добави той.

„Нашите отношения с Съединените щати и високата оценка, която ние даваме на усилията на администрацията на президента (на САЩ Доналд Тръмп) за прекратяване на войната в Украйна, са на лице“, заключи той.

Министърът на външните работи е част от българската делегация на Общото събрание на ООН, водена от премиера Росен Желязков.