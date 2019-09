Така и не стана ясно кой и защо прекъсна излъчването на „Хоризонт“ за техническа профилактика. Това се разбра от коментара на председателят на СЕМ София Владимирова в ефира на „Важното, казано на глас“ по bTV Radio. Днес органът изслуша генералния директор Българското национално радио Светослав Костов.

Никой не беше уведомен за такова планирано или непланирано спиране на програмата, обясни Владимирова. Спирането на сигнала на „Хоризонт“ дойде ден, след като журналистът от БНР Силвия Великова беше отстранена от предаването, което води и от съдебния ресор, който следи. Владимирова не пожела да се ангажира дали двата случая – отстраняването на журналиста и спирането на сигнала в деня, в който тя трябваше да води предаване, са свързани.

Председателят на СЕМ отказа да коментира дали Светослав Костов трябва да остане на поста си. Не ми се иска да вярвам, че в БНР може да се стигне до натиск и цензура, допълни Владимирова. Тя допълни, че СЕМ ще направи проверка дали наистина Силвия Великова не е била обективна, каквито са обвиненията на ръководството на радиото към нея.

Целия разговор слушайте тук!

Медийният експерт Георги Лозанов не очаква някой да понесе отговорност за решението излъчването на „Хоризонт“ да бъде спряно. Причината е, че това пряко попада в обхвана на закона и е заплаха за националната сигурност. И даде пример – ако беше станало наводнение с човешки жертви и липсва информация заради спирането на радиото, то това е престъпление.

Медийният експерт допусна, че предаването „Преди всички“ ще се окаже плуралистично. Тогава всички обвинения към Силвия Великова загубват смисъл, посочи Лозанов.

Името на единствения кандидат за главен прокурор се появява в последните скандали в журналистическата гилдия - отстраняването на Силвия Великова и ареста на фоторепортера Веселин Боришев преди протеста срещу Гешев.

Една от основните функции на журналистиката е критическата функция по отношение на властта, хора с видимо критична позиция като Великова и Боришев има опит по някакъв начин да бъдат санирани, да бъдат изключени от процеса на отразяване около избора на Иван Гешев, коментира медийният експерт.

И обясни, че щом СЕМ досега не е установил липса на плурализъм в работата на Великова, изглежда много вероятно това да е аргумент журналистката да бъде ограничена в своята критическа функция по отношение на властта. А ние виждаме защо тя ще бъде ограничена - защото в момента върви този доста труден избор, който от голяма част от обществото се приема много силно негативно и води до протести, допълни бившият председател на СЕМ.

Лозанов предположи, че ще паднем още надолу в класациите за свобода на словото. Причината е, че такива случаи се взимат предвид и дават отражение.