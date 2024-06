Неведнъж сме разказвали, че Слънцето има 11-годишен цикъл на активност. Това е приблизително времето, през което преминават промените в магнитното поле на нашата звезда.

През около 11 години магнитното поле на Слънцето напълно се обръща - Северният и Южният полюс на звездата разменят местата си. След това са необходими още около 11 години, докато Северният и Южният полюс на Слънцето се обърнат отново.

SOLAR WEATHER, June 1, 2024

On June 4, Earth will be hit by a powerful geomagnetic storm



On June 1, three high-level solar flares occurred, resulting in the ejection of plasma clouds.



These will reach Earth by Tuesday. The impact will be almost direct, and… pic.twitter.com/Td667IopGV