„Голям клъстер от слънчеви петна предизвика няколко умерени до силни слънчеви изригвания от сряда в 5:00 ч. сутринта. Поне пет изригвания бяха свързани с експлозии на плазма и магнитни полета от слънчевата корона, които изглежда са насочени към Земята. Синоптиците ще наблюдават космическите активи на НОАА и НАСА за началото на геомагнитната буря“.

Многобройните изригвания на Слънцето могат да предизвикат и по-живописните странични ефекти. Очакват се зрелищни полярни сияния в много части на САЩ този уикенд. Според настоящите прогнози те могат да се видят чак до Алабама и Северна Калифорния.

Най-голям шанс да ги наблюдават имат жителите в северните части на САЩ, Канада и Северна Европа. Ако геомагнитната буря е толкова силна, хората в южните щати може да успеят да видят червено сияние, както се е случвало при скорошни бури с подобна сила.

