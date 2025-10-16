Служители на ГДБОП от цялата страна участваха в провеждането на мащабна специализирана полицейска операция за пресичане дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел и ощетила бюджета с над 30 милиони лева по първоначални изчисления.

Снимка: ГДБОП

Акцията по линия превенция и борба срещу контрабандата на стоки и данъчни измами е проведена на 14 октомври 2025 г. под надзора на Софийска градска прокуратура. Реализирана е успешно благодарение на взаимодействието между ГДБОП и чужди партньорски служби.

Подробности за операцията на антимафиотите дадоха на брифинг в Съдебната палата днес Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София и Йордан Пешев, заместник-директор на ГДБОП.

Снимка: ГДБОП

Те уточниха, че дейността на групата е разследвана от 2023 г. до момента.

Установено е, че е контролирала канал за внос на китайски стоки, предназначени за българския пазар, които, след договаряне с производителя са доставяни на пристанище Пирея в Гърция, откъдето с камиони са транспортирани до България. С цел избягване плащането на мита и данъци, чрез контролирани търговски дружества, вносът им е бил документално оформян посредством неистински или подправяни документи.

В акцията са участвали над 60 разследващи полицаи и над 40 полицейски екипи, служители на НАП и 5 наблюдаващи прокурори от СГП.

Снимка: ГДБОП

В хода й са арестувани 24 души - български и чужди граждани от китайски и арабски произход.

Извършени са над 100 действия по разследването - огледи на местопроизшествие, претърсвания на частни адреси, офиси на търговски дружества, автомобили и лични обиски.

Проверени са документи и композиции, удостоверяващи вноса на стоки с произход Китайска народна република (КНР).

Предприети са обезпечителни мерки от страна на НАП по отношение на установени складове, съхраняващи стоки от типа “китайско карго”.

Снимка: ГДБОП

Иззети са множество веществени доказателства: мобилни телефони, компютърни конфигурации и електронни устройства, счетоводна, транспортна и друга документация, тефтери, записки, флаш-памети, електронни подписи, печати, дебитни карти и парична суми в еврова и левова валута, сред които около 300 000 лв. в кеш.

Снимка: ГДБОП

Проведени са множество разпити на свидетели, включително анонимни.

Привлечени като обвиняеми са общо 8 лица за участие е организирана престъпна група, създадена с користна цел и цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари.

Задържането им е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Предстои внасяне на искане за постоянна мярка “задържане под стража” на петима от обвиняемите, като двама се издирват, а един е с постановена мярка “парична гаранция” поради влошено здравословно състояние.

Снимка: ГДБОП

Четирима от обвиняемите са идентифицирани като организатори на групата, а другите четирима - изпълнители.

Работата по случая продължава.

