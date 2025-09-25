Форумът Forbes HR & Employer Branding Forum & Awards, събра на едно място водещи експерти в сферата на човешките ресурси.

Основен акцент беше заплахата и възможностите, които изкуственият интелект носи.

Участниците разказаха за добри практики, дискутираха актуални теми и очертаха бъдещи предизвикателства и възможности.

Директорът на „Човешки ресурси“ в bTV Media Group Аделина Попова представи как новите технологии променят HR процесите.

„Много нови проекти, в момента работим по няколко такива, Създаваме агенти с помощта на изкуствен интелект, които да са в помощ на хората ни, на мениджърите ни и да освобождават време, за да се фокусират повече в работа лице в лице с нашите колеги“, коментира Аделина Попова.

„В момента има един много широк дебат за това до къде трябва да се простира изкуствения интелект, в каква степен може да ни е полезен и в каква степен той е заплаха, затова сме тук да дебатираме тези теми и да намерим решение“, каза Марио Танев, редактор на списание Forbes.

