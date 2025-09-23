На 25 септември в Joy Station, София, за трета поредна година ще се проведе Forbes HR & Employer Branding Forum & Awards – събитие, което се утвърди като важна платформа за диалог и обмен на идеи в сферата на управлението на човешкия капитал.

Форумът поставя акцент върху една от най-актуалните теми на нашето време - танцът между човешкия капитал и изкуствения интелект, между емоционалната интелигентност и алгоритмите.

Участниците ще чуят задълбочени анализи за пазара на труда, успешни примери за привличане и задържане на таланти, иновации в HR технологиите, както и практически решения за ангажираност, благосъстояние и корпоративна култура.

Сред акцентите в програмата са:

Панелна дискусия за състоянието на пазара на труда и ключовите предизвикателства пред работодателите.

Разговори за внедряването на електронното трудово досие и неговото отражение върху HR процесите.

Представяне на Jobs-to-be-Done подход като нова перспектива за ангажиране и мотивиране на служителите.

Анализ на цената на неангажираността и възможните методи за нейното измерване и превенция.

Споделен опит за включването на хора с увреждания като част от стратегиите за човешки капитал.

Практични съвети за изграждане и подобряване на работодателския имидж в социалните мрежи.

Форумът ще завърши с церемонията по връчването на Forbes HR & Employer Branding Awards, където ще бъдат отличени компаниите и лидерите с най-успешни HR практики у нас.

Програма на събитието може да бъде намерена тук, а информация за участниците – тук.

