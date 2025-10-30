Факелно шествие за Деня на народните будители се проведе в София

Факелно шествие от ученици, учители и родители премина по улиците на София, в чест на Деня на народните будители.
С горящи факли като символ на неугасващата вяра, хората изминаха пътя между два храма в столичния квартал "Люлин", носещи имената на двама от народните будители - Климент Охридски и Патриарх Евтимий.
И двамата, останали в историята с мисията си за духовно просвещение на народа и за запазване на българския език.
„Всички наши велики просветители, революционери са будители. Те са един прекрасен пример за това как българския дух е силен“, каза Бисерка Александрова, учител в 40. СУ "Луи Пастъор"
„Будител е нещо свещено. Той помага на всеки един човек да се справя с живота си“, посочи Добрин.
„Това е всичко за нашите деца. Те трябва да знаят как да се отнасят с българската държава и родина“, добави още той.
