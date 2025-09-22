Бюрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу лице, заподозряно в измама с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта, за доставка на мебели. Тя е съфинансирана от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., пише БНР.

Разследването сочи, че обвиняемият, в качеството си на представител на фирмата, е подал невярна информация за опита ѝ, за да бъде допусната до търга. В резултат, тя е спечелила договора през март 2020 година на стойност 151 000 евро, от които близо 128 700 са от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи 8 години затвор.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK