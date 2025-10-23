Евакуираха столичен мол. Всички хора - служители и посетители са изведени от охрната.
Става въпрос за мол Парк център, който се намира срещу хотел „Хемус“, съобщава БГНЕС.
Молът е бил отворен в 10 ч., а евакуацията е започнала в 10:04 ч.
Към момента причината за евакуацията не е известна.
