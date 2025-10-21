Представители на търговските центрове се договориха на среща с ръководството на МВР то да засили полицейското присъствие в моловете. На този етап вариантът за металдетектори по входовете няма да се осъществи. Вместо това от силовото министерство ще помагат с различна експертиза.

Моловете обаче трябва да подобрят техниката си за охрана и видеонаблюдение. Мерките ще важат за търговските обекти в цялата страна.

„Направихме среща с Асоциацията на моловете, явиха се всички. Искам да им благодаря за бързата реакция. Загрижени са колкото и ние. Ясно е, че МВР трябва да осигури някакъв вид присъствие по моловете, особено през следващите месеци, което да гарантира, че обществената сигурност ще бъде спазена“, каза вътрешният министър Даниел Митов.

„Ще засилим нашето присъствие, но МВР не е панацея. Не може да осигуряваме непрекъснато присъствие на полиция в търговските обекти. МВР трябва да е и на улицата“, допълни той.

„Тази дисциплина зависи и от самите търговски обекти и техния мениджмънт. Те ще продължат да инвестират както в охранителните технологии, така и в капацитета на самите охранители вътре, на които МВР оказва съдействие“, заяви още Митов.

На срещата е станало въпрос и за потенциални законодателни промени.

„Фокусът трябва да е и върху това как си възпитаваме децата, знаем ли къде са. Семейството и училището имат най-основната функция. Какво правят дечурлига в мола с хладни оръжия в себе си? Защо ходят на училище с хладни оръжия? Това е въпрос, който трябва да се задава както към семейството, така и към училището“, посочи вътрешният министър.

По думите му трябва да се мисли за мерки, които да имат по-дългосрочен ефект и да не е необходимо непрекъснато МВР да охранява търговски обекти.

