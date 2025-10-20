Последното предложение на МВР е да бъдат поставени допълнителни металдетекторни рамки на входовете.

Модернизацията на охранителните системи в момента е най-важна за високото ниво на охрана в търговските центрове според експертите. А видеонаблюдението трябва да се смени с видеомениджмънт.

"Това са едни ейджбокс сървъри, които могат да анализират от 4 до 16 видеоканала и да подават сигнали до видеоцентъра за различни типове поведение като вадене на оръжие, заспал или паднал човек, лутане на хора, скупчване на хора или други подобни", коментира Аксиния Баева от Българска ритейл асоциация.

Основен проблем остава недостатъчният брой на охранителите в търговските центрове, казват още експерти по сигурност.

"Проблемът е че има охранители, които са на 60-70 годишна възраст, които изкарват курсове за охранители. Има закон за частната охранителна дейност, според който един охранител, за да заеме тази позиция, трябва да бъде присихически здрав и да има минимум средно образование, което масово го няма по охранителните фирми", коментира Георги Ерменков, експерт по сигурността.

Всички експерти споделят мнението, че най-важни в търговските центрове остават входовете.

"Считам, че е нужно и през комисиите в столична община да предложим промени. Знаете, в някои европейски страни има и металдетекторни рамки - през тях да минават поне такива лица, в които имаме съмнение, че не са в моловете, за да купуват или да използват услуги", посочва Любомир Николов, директор на СДВР.

"Не трябва да се разглежда молът като изолирано явление - това е огледало на обществото", казва Аксиния Баева.

В столицата вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ - казва в своя позиция кметът на София.

Според полицейската статистика няма увеличение на инцидентите в молове за последната година.

