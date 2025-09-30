Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия, са успешно евакуирани от ивицата Газа, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР), предаде БТА.

Извеждането протече в тясно сътрудничество с наши партньори и беше координирано от четири български дипломатически мисии.

Операцията продължи над 24 часа, като започна в ранните часове на 29 септември. Евакуираните преминаха през Йордания с помощта на посолството ни в Аман, а след това продължават през Истанбул, с подкрепа от Генералното консулство на България, информират от МВнР.

Действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамала, както и на координация на тези мисии със съответните държави.

Всички участници в операцията изразяват благодарност за оказаната помощ, допълват от българското външнополитическо ведомство.

Една добре координирана операция, каза пред журналисти премиерът Росен Желязков по повод извършената евакуация на двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка от ивицата Газа, предаде БТА. Той участва в Националната конференция "Компас 2025" в София.

Със сигурност има, в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол, отговори Желязков на въпрос има ли още българи, които се нуждаят от евакуация. Това няма да е нито първата, нито последна операция за евакуация на българи в нужда, добави премиерът.