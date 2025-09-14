Редки съкровища на четири гуми огласиха центъра на София в петото издание на „Есенен авто-ретро салон“.



Над 300 стари коли, разделени в категориите западни и социалистически, бяха оценявани по визия, но и за състояние.

Сред основните атракции беше българската спортна кола „София“, произведена през 1991 година.

„Прави впечатление дори и сега... аз съм го възстановил, променил съм го малко, за да изглежда по-интересно“, казва Станислав Василев, собственик на българската спортна кола.



„Както хората, които ловят риба намират огромен шаран, по същия начин човек със същата стръв открива някоя много рядка кола“, коментира Искрен Миланов, организатор на Есенния авто-ретро салон.

