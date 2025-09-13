Близо 100 уникални ретро коли могат да се видят днес на входа на Морската градина във Варна. Там се провежда Конкурсът за елегантност за стари коли „Николай Колев – Бижуто“.

Снимка: bTV

„Обикновено свързваме края на летния сезон с първия учебен ден, но във Варна свикнаха да го свързват и с още нещо – конкурсът за елегантност на ретро автомобили. Варненската публика става все по-ентусиазирана и компетентна. Опитваме се да предложим най-различни атракции както на ретро колекционерите, така и на публиката, която обича красотата на класическите автомобили“, каза Руслан Иванов, организатор на конкурса и собственик на ретро автомобили.

За участие са се регистрирали над 120 автомобила от България, Сърбия, Румъния и Турция. А най-старата кола на събитието е произведена през 1926 г. и представлява наистина голяма ценност.

Снимка: bTV

Руслан Иванов призова всеки, който има възможност и желае да инвестира в ретро автомобил, да го направи, но предупреди, че „влезе ли вирусът на ретро автомобилите в кръвта им, няма ваксина и лечение“.

Снимка: bTV

