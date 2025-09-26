dalivali.bg
София
Нетаняху: Израел смаза по-голяма част от терористичната машина на „Хамас“

Конкурсът Solve for Tomorrow на Samsung България поставя акцент върху дигиталната финансова грамотност

Велосипедист загина, след като беше пометен от кола на пътя край Севлиево

На осиновяване подлежат едва 10% от децата, лишени от родителска грижа у нас

България e заплашена да загуби временно част от парите по ПВУ заради антикорупционната комисия

bTV и MAX Sport 2 ще излъчат полуфинала между Чехия и България на Световното първенство по волейбол за мъже – в събота от 09:30 часа

Филм на Никълъс Кейдж и убийството на Чарли Кърк: Зловещи прилики

Разследват дали вътреболнична инфекция е причинила смъртта на шест деца

Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

Осем, а не обещаните три дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в „Дружба“ 2
Екоминистърът разпореди ВиК дружествата спешно да проверят за алтернативни водоизточници

Нови водоизточници ще се търсят в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград

Снимка: enex/istock

Редакторски екип

Публикувано в  16:46 ч. 26.09.2025 г.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде разпореждане до четирите дирекции за басейново управление на водите да предприемат спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

„Очаквам в спешен порядък басейновите дирекции в Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград да изпратят до ВиК асоциациите и на ВиК дружествата информация с данни за алтернативни водоизточници за водоснабдяване на населените места в териториалния им обхват. Това е изключително важно да го направим без ден забавяне“, подчерта министър Генов.

Басейновите дирекции се задължават да изпратят тази информация, за да има яснота какви са алтернативните възможности на ВиК дружествата за водоснабдяване на населените места, най-вече в регионите с режим на питейно-битовото водоснабдяване. В неконсолидираните райони тази информация трябва да бъде изпратена на общините в съответния териториален обхват на всяка от басейновите дирекции.

Атанас Зафиров за водната криза: Само 25% от подадените общински проекти са за ВиК инфраструктура

В разпореждането на министър Генов е посочено също, че ВиК дружествата и общините е необходимо да бъдат информирани и за издадени разрешителни на ВиК операторите и използвани водни количества през предходната 2024 г. за водоснабдяване.

Разпореждането към басейновите дирекции е в изпълнение на Решение на Народното събрание за предприеманe на спешни действия за преодоляване на водната криза в Република България, прието на 3 септември т.г., и съобразно сформирания с Решение №645 на Министерския съвет от 17 септември Национален борд по водите.

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)

