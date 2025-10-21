Ще има ли по-добра охрана в търговските центрове и как МВР ще съдейства за това? Екип на bTV Новините попита за мнение на хората, експерти по сигурност и МВР.
Три дни след убийството в столичен мол проверяваме има ли засилена охрана.
Специалистите по сигурността са категорични, че охраната в моловете не е достатъчна.
„Трябва да се вземат спешни мерки, да се увеличи охраната в моловете на първо място. В момента един човек отговаря за два етажа, не за един“, каза Георги Ерменков, бивш мениджър по сигурността в столичен мол.
МВР ще помага на охраната по моловете да разпознава проблемни посетители, обяви вътрешният министър.
„Ясно е, че МВР може и трябва да осигури някакъв вид присъствие по моловете, което да гарантира, че обществената сигурност ще бъде спазена“, каза Даниел Митов.
Възпитанието в семейството е част от превенцията срещу агресията сред подрастващите.
„Представете си да живеете на място, където три поколения, които вие познавате - баща ви, дядо ви - не са ходили на работа. Това, което правите там, е да се опитате да откраднете нещо. Педагогическите стаи действат по един закон, който е възрастен, колкото мен - 1958 г.“, каза психологът Иван Игов.
Все още няма ясен срок кога ще бъдат въведени новите мерки за охрана.
