Обстановката в страната е сравнително спокойна. Има 30 произшествия, на които реагират екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Осем от тях са свързани с отстраняването на паднали дървета и отводняването на различни обекти.

Това каза на брифинг директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. ком. Александър Джартов.

Екипите работят и по отстраняването на отломките след наводнението в „Елените“.

"През нощта екипи на пожарната ще патрулират в районите, където е обявен червен код за валежи, така че да може да постъпва своевременно информация къде има проблеми", уточни Джартов.

Към настоящия момент има 51 населени места, които са без ток в Трънско. Всички паднали дървета, които са възпрепятствали движението на територията на община Трън, са премахнати и има достъп до всички населени места.

"Компетентните институции извършват проверки относно случилото се в „Елените“. От днес там движението е забранено, обезпечен е целият район с екипи на жандармерията и полицията", каза от своя страна Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция" (ГДНП).

"Засега това ще остане до сряда, когато ще заседава Кризисният щаб, за да се вземе решение за евентуално отпускане на мерките. Критичните точки се наблюдават постоянно", обясни Васков.

Към момента има данни за евакуацията на 200 души в "Елените", като около 100 от тях са отишли при близки и познати, а останалите са настанени в хотели в Свети Влас и Несебър.

