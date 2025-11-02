Злато и пари - основни ценности в полезрението на обирджиите при домови кражби. Столичната полиция арестува две жени, които се препитават само от престъпната дейност.

Посред бял ден в столичния квартал "Младост" към дома си се прибира 77-годишен мъж. Трудноподвижен е, едната му ръка е парализирана. Пред входа го срещат две непознати. Предлагат да му помогнат да стигне до дома си. Едната го моли да използва тоалетната.

"Казва, че ще ходи до тоалетната. На един метър е вратата за спалнята. Влиза тук жената. Отваря гардероба.

Другата през това време се разправя с баща ми в кухнята - искала вода, ама не такава, ако има минерална..", разказва Пеко Пеков - син но потърпевшия.

Снимка: bTV

Жената в спалнята взима около половин килограм златни накити.

"Ето ги ризите. Четирите джобчета са празни...", показва мъжът.

След като разбира за липсата, синът подава сигнал в полицията. А униформените разпознават крадлите.

"Активен крими контингент по линия кражби - това им е занаята. Постоянно си сменят адресите. Живеят в хостели, хотели, квартири наемат. През 2024 година имаме подобни два случая пак с тях", обяснява комисар Радостин Ангелов, началник на Седмо районно управление към СДВР.

Снимка: bTV

Едната жена е на 44 години. С множество криминални прояви.

"От справката става ясно, че тя е излязла през юли 2025 година от затвора", посочва Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура.

Другата е на 38 години, с една криминална регистрация.

"Разследването е открило част от нещата. В никакъв случай - непреобладаваща", посочва Николаев.

Снимка: bTV

Ако бъдат признати за виновни, по-опитната в престъпния занаят може да лежи в затвора до 10 години, а другата до 8.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK