Иранските власти екзекутираха трима мъже, осъдени за няколко въоръжени обира в Техеран, предаде ДПА.

Съдебната власт заяви, че тримата екзекутирани са били част от банда, която миналата година многократно нахлуваше в домове в Техеран и извършваше обири.

Ирански и чуждестранни правозащитници от години критикуват строгото прилагане на смъртното наказание в Иран. Към иранските власти се отправят критики, че използват екзекуциите като инструмент за сплашване на критиците и инакомислещите.

Според "Амнести интернешънъл" тази година в Иран са извършени най-много екзекуции от последните 15 години. Досега през годината са изпълнени над хиляда смъртни присъди.

