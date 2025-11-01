След разследване на bTV – възможно е да има още повдигнати обвинения за измамата с отдаване на несъществуваща къща за гости в Гърция, съобщиха от прокуратурата.

За схемата репортерът ни Владислава Тричкова разказа през юни, когато всички следи сочеха, че в основата на престъплението е бивш затворник.

Жертвите на схемата намират офертата в социалните мрежи. На снимки - имотът е хубав, а цената - ниска. Плащат капаро през приложение за онлайн разплащане. След това се оказват блокирани и остават без почивка.

Жени са измамени с 900 лева.

Парите се изпращат по сметки на Антон Лозанов Кметски. Рецидивист, влизал в затвора за наркотици и кражби.

"Направил съм какво? Тцтц", реагира той през смях.

Месеци след като ние го откриваме и полицията стига до него, той и жената, с която живее, са арестувани. Повдигат им и обвинения за измама.

Георги Карачанаков - прокурор в Софийската районна прокуратура, посочва, че двамата съдействат - дали са подробни обяснения.

"Признават, като определени техни твърдения касаят и други лица - евентуално съпричастни. Тяхната версия е, че тези лица са измислили схемата и са давали наставления какво да правят", посочва той.

"До този момент имаме между 15 и 20 пострадали", допълва прокурора.

Отскоро Лозан Кметски и жената са под домашен арест. Отиваме при Кметски, но срещаме баща му.

"Нищо не знам. Кой е измамил? И къде са тези пари. Ама той няма пари за цигари", коментира Лозан Кметски.

"Той, ако е в тая игра, той е последна брънка", допълва той.

Докато сме навън, Кметски звъни на баща си, но не иска да разговаря с екипа ни.

Отиваме и при обвиняемата Виолета Пашова. Версията ѝ – преди месеци двама познати ги молят да ги регистрират в приложението за разплащане. Поръчват и банкови карти, но на техни адреси. Дни по-късно тя получава имейл за доказване на сумите.

Виолета казва, че при разпита е разпознала мъжете на снимки.

"Аз не съм го направила. За какво да лежим за нещо, което не сме извършили", коментира тя.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK