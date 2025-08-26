Срещу дружествата около „Исторически парк“ са наложени запори за над 2 милиона лева от Националната агенция за приходите. Това показва журналистическо разследване на вестник „Капитал“, позоваващо се на данни от Търговския регистър.

Изграждането на парка е спряло, а хората, които са инвестирали в него няма да получат парите си, заяви журналистът от изданието Йоан Запрянов в предаването „Тази Сутрин“. „Историческият парк“ е построен наполовина, твърди авторът на разследването.

„Една част от тези сгради са незаконни и не могат да бъдат отворени, те нямат и акт 16. За сметка на това, всичко останало, което беше обещавано за едни големи комплекси в античен стил, за едни сгради, които трябваше да направят селото да изглежда сякаш е назад във времето - тези строежи са изоставени“, обясни Запрянов.

Справка в търговския регистър показва, че свързаните фирми с „Историческия парк" са над 70. Според Запрянов акционерното дружество на парка от построяването му до днес винаги е било на загуба.



„С отрицателен капитал, с едни огромни емисии за облигации, които са с лихви от 20 до 40%. Винаги е било това състоянието. През 2023 г., някои от тези дружества, не дружеството „Исторически парк“, което продължава да е на загуба с отрицателен капитал, но някои от тях, част от „Съзвездието“, като ги наричаме в „Капитал“, са излезли на минимална печалба, в тях по мои наблюдения са влезли част от пари теглени с кредити, схемата чрез, която се задвижва самата схема на „Исторически парк“, разказа журналистът.



С влизането си в парламента Ивелин Михайлов от „Величие“ се оттегля документално от дружеството. Но и до днес продължава да защитава парка – това се вижда в публикувани от него видеа в социалните мрежи.

Потърсихме Михайлов за коментар по новите разкрития, но от партията му отказаха.

Преди година ДАНС определи „Историческия парк“ като „финансова измама“ за 70 милиона лева.

Във временната парламентарна комисия, сформирана по казуса, беше посочено още, че тогавашният изпълнителен директор Ивелин Михайлов е работил с руските служби. Докладът на контраразузнаването беше изпратен до прокуратурата.

