Полицейски служители са установили жител на Хасково, управляващ МПС след употреба на наркотик в село Комунига. Това се случило на 29 октомври.

У него е открита суха листна маса, реагираща на марихуана.

Същия ден е установена и жителка на община Черноочене, държала суха листна маса, реагираща при направения полеви тест на марихуана.

Лицата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувани са досъдебни производства.

На 30 октомври в 1:30 часа е извършена полицейска проверка на автомобил, при която униформените са установили, че в него се превозват 249 стоки менте, имитация на 6 известни търговски марки, без разрешение на притежателя на правото.

Артикулите са предадени и са на съхранение в ОД на МВР-Кърджали. Извършва се проверка.

