Районният съд в Казанлък измени мярката за неотклонение на 62-годишния Валентин Желев, собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.

През лятото там бяха установени ужасяващи условия на живот и близо 75 възрастни хора в тежко състояние - недохранени и без лекарства, някои от които бяха дори завързани.

Желев е на свобода срещу гаранция от 7000 лева.

Районният съд в Казанлък е приел, че от събраните доказателства са налице достатъчно данни, от които може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен.

Въпреки това след началото на делото Желев се разболял и се налагало да ходи по лекари, затова поискал промяна на мярката му.

Случаят шокира страната през лятото, когато проверка на социалното министерство и прокуратурата установи ужасни условия на живот в частния дом. В сградата са били настанени около 75 възрастни хора, голяма част от тях – в тежко физическо състояние, недохранени и без достъп до необходимите лекарства.

Някои от обитателите са били завързани за леглата, други – оставени без медицинска грижа с дни.

Сигналът бе подаден от близки на настанените и от граждани, след което последва акция на прокуратурата, МВР и Агенцията за качество на социалните услуги. Домът бе затворен, а възрастните хора – изведени и настанени в държавни и общински социални центрове в региона.

Желев беше задържан и обвинен в принуда, причиняване на средни телесни повреди и управление на социална услуга без лиценз. Според прокуратурата той е държал хората в „унизителни и нечовешки условия“, печелейки от държавните субсидии, отпуснати за грижата им.

Домът в село Ягода е бил регистриран като частен социален обект, но е работел без лиценз, с минимален персонал и без медицински специалисти. Проверките разкриха и случаи на фалшифицирани документи за здравословното състояние на обитателите.

Една от историите зад „Дома на ужасите“ е на незряща жена

Три месеца в дома в Ягода 78-годишната незряща Мария Добрева е подложена на отношение, за което години наред институциите са останали слепи.

„Беше почти ад. Аз му казвам моргата. Добре че го затвориха, за да може да излезем. Иначе оттам май няма излизане“, разказа Мария.

Бившата медицинска сестра влиза в дома, когато напълно губи зрението си и не може да се обслужва сама. Пенсията ѝ стига само за престоя в Ягода, затова и отива точно там.

„Той си е жив затвор и аз 24 часа стоях. Ето вече - от колко време излязох? Аз не мога да спя по цяла нощ, толкова съм травмирана, че изобщо не заспивам през нощта. Явно, че толкова съм стресирана“, сподели още незрящата жена.

Димитър Тенев пък е бил в дома три години. Казва, че до последно обектът е работил като хоспис. Въпреки че е подписал нов договор, не е разбрал, че социалната услуга сменя статута си.

„Доколкото знам, преподписахме понеже сменят собственика. И на много договори, с нови. Един вид да се смени името на дома“, разказа Димитър.

