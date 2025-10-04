dalivali.bg
Длъжниците с неплатени сметки, първо да бъдат изпращани към ЧСИ и след това на съд (ВИДЕО)

Това да се отнася за малките по размер задължения като сметките за ток, вода, парно и телефони

Антоан Златков Антоан Златков

Публикувано в  20:20 ч. 04.10.2025 г.

Длъжниците с неплатени сметки, първо да бъдат изпращани към частни съдебни изпълнители, а след това, ако не платят - на съд.

Това да се отнася за малките по размер задължения като сметките за ток, вода, парно и телефони - предлагат от Камарата на частните съдебни изпълнители.

Според тях - предложението е и в интерес на крайния потребител, който по този начин няма да плаща разходи, свързани със съдебни производства.

Сметките за парно: Фиксиран процент или индивидуална формула е по-справедливият вариант

"Човекът като разбере, че към него има претенции ще си прецени дали е основателна или не, тоест дали да плат или не, дали да плати цялата или да разсрочи, ако няма възможности, то няма да бъде със запорирани сметки и заплата съответно няма да му се увеличава дълга по никакъв начин", казва Георги Дичев, председател на камарата на частните съдебни изпълнители. 

