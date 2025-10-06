Трагичният инцидент по време на автомобилното състезание в района на Аладжа манастир е причинен от грешка на организатора, който е допуснал публика в изключително опасна зона.

Това коментира Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП). Според нея вината на пилота ще се отсъжда от съда, а самата трагедия е можело да бъде избегната, предаде БГНЕС.

"Безспорно голяма трагедия и ние изказваме искрени съболезнования към семействата, които загубиха близки.

Снимка: БГНЕС

"А това, което ние констатирахме, е, че очевидно става дума за грешка на организатора. Допуснал е да има публика в зона, където не би трябвало да има публика. На такъв завой от външната страна да сложиш хора е просто - как да кажа, гаранция за това, че при най-малкия инцидент нещата можеха да завършат, както завършиха всъщност", коментира Русинова.

Според нея организаторът трябва да понесе своята отговорност, като прокуратурата вече е образувала досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства.

Допълнителен фактор, допринесъл за тежкия инцидент, е състоянието на ограничителните системи по трасето, което е общински път.

"Това, което ни направи впечатление по различни снимкови и видеоматериали е, че ограничителната система за пътища е била ударена. По време на изкачването на форлайферите, така наречените нули, а и от други снимки от състезанието много ясно се вижда, че ЛСП-то е ударено. Това е било ясно, че каквото и да се удари в тази ограничителна система, тя няма да задържи", обясни експертът.

"Общо взето тази трагедия можеше да се избегне и е трябвало да бъде избегната, но фактите са факти за съжаление", добави Русинова.

Относно твърденията, че пилотът е употребил наркотици, Русинова коментира: "Информацията, че пилотът е употребил наркотици, ще се потвърди след кръвната проба. Но ако е бил дрогиран, разбира се, трябва да понесе съответните санкции".

Снимка: БГНЕС

Тя допълни само, че обвиненията за висока скорост са безпочвени, тъй като самата същност на надпреварата е да победи най-бързият.

Разследването по случая продължава.

