В България трябва спешно да се направи анализ и оценка на риска в транспорта по отношение на пътната и железопътната инфраструктура. Това каза в ефира на bTV Radio Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Тя коментира обявената от правителството инфраструктурна програма, в която ще бъдат вложени 12 милиарда лева.

„Така по-правилно ще могат да се поставят нашите приоритети и да подредим самото финансиране, защото парите никога не стигнат“, обясни тя.

По думите й пътната безопасност е един от секторите, в които България най-много страда и изостава. От Европейския център за транспортни политики са поискали и среща по темата с новия министър-председател Кирил Петков.

„Агенция „Пътна инфраструктура“ и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ са с изключително сринат авторитет. Специално АПИ е превърната в символ на корупцията и усещането на обществото е, че това е меката на корупцията. Трябва да работим заедно на принципа на прозрачността и честността, за да се върне доверието в тези институции. Някой трябва да направи така, че те никога повече да не могат да работят по начин, по който да ощетяват всички нас“, каза още Русинова.

Според нея пътната безопасност може да бъде постигната само с общи усилия на правителствения и неправителствения сектор.

„Единственият начин да гарантираме, че парите няма да потънат някъде е когато създадем добри и сериозно контролиращи органи. Държавата трябва да спре да се прикрива и да допусне независими експерти да контролират целия процес и да следят за качественото изпълнение на инфраструктура“, допълни тя.

По думите на Русинова основният проблем с качеството на пътищата идва от липсата на контрол.

„Проблемът не е в това как строят строителите, а в това как се контролират тези строежи. Ако има контрол, който просто не приема обекта на строителя, то той никога няма да строи некачествено, защото просто няма да си получи парите“, обясни тя.

Русинова обърна внимание, че е крайно належащо да се довърши АМ „Хемус“, както и пътят Русе-Бяла.