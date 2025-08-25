Пожар е избухнал в смесена гора в местността „Свети Георги“, над сливенския квартал „Комлука“ през почивните дни. Сигналът е получен на 23 август в 12:43 часа в РСПБЗН – Сливен.

В гасенето са участвали 8 екипа на РДПБЗН-Сливен, осем служители на ДГС-Сливен, двама общински горски служители, 4 екипа на РУ-Сливен и доброволци.

Спасени са 50 декара смесена гора и 5 сгради. Унищожени са 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи.

Причината за пожара е детска игра с огън в гористата местност, съобщават от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Ден по-рано - на 22 август, в 15:35 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в орехова градина, намираща се в землището на село Самуилово.

Произшествието е ликвидирано. Пострадали няма. Унищожени са 12 декара орехови насаждания. Спасени са 8 декара овощна градина - праскови.

Най-вероятната причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

В дните от 22 до 25 август екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 12 сигнала за произшествия. Осигурено е дежурство по време на фестивала в Жеравна. Оказана е една техническа помощ.

Екипи на РСПБЗН-Сливен са ликвидирали своевременно седем пожара, без да причинят щети, възниквали в сухи треви и отпадъци.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK