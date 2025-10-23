Окончателно - ръководителят на ДАНС вече ще се избира от Народното събрание. Депутатите преодоляха ветото на президента, с което той се опита да запази решаващата си дума при избора. Стана ясно и кога темата за смяната на Наталия Киселова ще бъде на дневен ред.

Политическият ден започна с относителна яснота как ще се случва ротацията на председателя на парламента. Тя ще е на 10 месеца или една година и ще започне вероятно от декември.

На този фон - след като президентът от една седмица се вози на личен автомобил, от ГЕРБ днес обявиха, че ще върнат колите на администрацията му.

Но пък с окончателни промени в закона преодоляха ветото му и му отнеха възможността да назначава шеф на ДАНС.

Преодоляването на президентското вето беше вкарано като първа точка за деня.

„Изява на полит омраза към един човек, защо се страхуват от президента, защо му се отнемат правомощия с участието на ГЕРБ, 2015 те аргументираха връщането на правомощията му“, каза Бойко Рашков от ПП-ДБ.

„Избълвахте същите заучени фрази с една цел - да си гарантирате следващата политическа сила на президента и той да ви хареса. Няма да ви хареса, честно, да знаете“, заяви Маноил Манев от ГЕРБ.

Опозицията се обедини срещу закона.

„Годината е 2025, но се усеща като 2013, когато на 14 юни НС избра за председател на ДАНС Делян Пеевски“, коментира Златан Златанов от „Възраждане“.

„Ще доведе службите да се управлява от мнозинството в парламента. И нищо, че са няколко партии, има един ръководител – Пеевски“, каза Николай Радулов от МЕЧ.



И докато взимаха на Радев възможността да назначава шефа на ДАНС, от ГЕРБ обявиха, че му връщат колите на администрацията.

„За да не се излагаме пред чужденците, да му се върне всичко, за да спре този цирк“, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Връщането ще стане с постановление на кабинета.

