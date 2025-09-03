Официално започна новият политически сезон. Депутатите се събраха за първи път след повече от месец ваканция.

Управляващите обявиха, че запазват проевропейския си курс, а опозицията - че се подготвя за петия вот на недоверие. Заявки и критики заваляха и в залата, и в кулоарите.

След почивката и с нови сили политическите битки бяха възобновени.

Опозицията вече официално обяви - петият вот на недоверие ще обедини цялата опозиция, а темата ще бъде завладяната държава и по-специално - сектор правосъдие. Управляващите и партиите, подкрепящи кабинета, демонстрираха единство и обявиха, че правителството продължава да работи.

Извън залата и заявките за сезона - чуха се и призиви за оставка на вицепремиера Атанас Зафиров заради визитата му в Китай. А „Възраждане“ обявиха, че напускат залата и ще присъстват само на вотовете на недоверие и други важни за хората теми.

Новият сезон започна с призив на председателя на парламента.

„Политика не се прави, за да оцелее рейтингът, на който и да партиен проект или лидер, не се прави като игра със страховете на хората, а с отговорност, почтеност и отчет за реалните проблеми на българските граждани“, каза Наталия Киселова.

ГЕРБ обявиха, че европейският път на България остава техен приоритет. И се обърнаха към президента.

„Бих се радвал да има партия на президента. Вижте колко е хубаво да има кой да внася вотове. Карат се за бащинството на вота, не знаем откъде да се пазим. И изведнъж това трябва да го съборят да се съберат с „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ“, заяви Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ.

Партньорите на ГЕРБ се обявиха за стабилност и нови изборни правила.

„БСП като част от съвместно управление ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост“, каза Драгомир Стойнев, председател на ПГ „БСП – Обединена левица“.

„Нашите приоритети - 100 процента машинен вот, изчистване на избирателните списъци от мъртви души улесняване на референдумите“, обясни Станислав Балабанов от ИТН.

Опозицията обяви, че ще внесе петия вот на недоверие.

„Всичко е така овладяно от един корпулентен играч. Това е режим на институционално овладяване“, смята Надежда Йорданова, ПП-ДБ.

„Това е освободената държава - от тези, които я бяха завладяла- соросите. Ще продължите ли да подкрепяте кабинета? Разбира се докато се вършат правилните нека за държавата. Няма да позволя някой да тресе страната. От днес тече президентска кампания. Радев е вече един политик, да си направи партията“, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

Опозицията беше категорична, че управлението в този вид е вредно за държавата.

„За народа НС е сборище от крадци наркомани, сводници обикновени мутри и дори измамници. Ще бъдем тук за вотове и нашите законопроекти, но през огромната част ще сме при нашия народ, защото в крайно време парламента да отиде при народа“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Това управление се провали в ключови посоки. Милиарди остават блокирани, социалната политика се сведе до помощи, борбата с корупцията е само лозунг“, каза Хайри Садъков, „Алианс за права и свободи“.

„Ние сме в безпрецедентна криза. Решенията не са вашите решения. Вашият глас е глас в пустиня. Предадени сме от политическите брокери мръсници“, заяви Радостин Василе, лидер на МЕЧ.

„Тук са се събрали хора, които нямат качества на актьори от „Дързост и красота“, но правят скъпо платено шоу. Няма да участваме за разпадане на НС“, коментира Ивелин Михайлов, председател на „Величие“.

Освен вота, от ДБ поискаха оставката на Атанас Зафиров заради визитата му в Китай, което разчетоха като антиевропейски знак.

Депутатите приеха решение, с което да борят водната криза. Те задължиха кабинета да създаде Национален борд по водите в двуседмичен срок.

А около парламента днес имаше граждански протест с искания за оставка и викове „Мафия“. Протестиращите поискаха веднага нови избори.

