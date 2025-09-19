Председателят на Националния статистически институт да се избира от Народното събрание, вместо да се назначава с решение на кабинета. Това предлагат със законови промени депутатите от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ".

Очаква се днес да има развитие по тази тема, защото точката е включена в дневния ред на народните представители.

Ако промяната стане факт, се очаква до един месец след като бъде обнародвана в държавен вестник, настоящият председател Атанас Атанасов заедно с заместниците му да бъдат освободени.

През тази година имаше много атаки към НСИ. През зимните месеци от „Възраждане“ бяха недоволни и обвиняваха НСИ, че според тях институтът е изкривявал статистиката, за да получи България конвергентни доклади.

След това в летните месеци, когато вече те бяха факт, се стигна до спор с Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Двата органа обвиниха НСИ, че не предоставя данни за цените на храните, които пък са необходими, за да заработи портала, който всеки гражданин трябва да може да провери какво, колко и къде струва.

Освен това, в днешния ден, когато трябва да се гласува тази промяна, Атанас Атанасов, който е начело на НСИ, публикува във своя фейсбук профил, че е станал обект на заплаха за живота си.

Той прилага и скрийншот с послание за физическа саморазправа с него.

По наша информация той няма да присъства в сградата на Народното събрание, когато тече самата дискусия по точката. Тя днес е на първо четене.

