Директорът на Националния статистически институт Атанас Атанасов получи заплаха на служебната си поща. За това сигнализира самият той във „Фейсбук“, прилагайки снимка.

Заплашителното съобщение е изпратено на служебната му поща от [email protected] и в него пише: „За измамата с инфлацията, ще ти подготвим тържествен прием в Казичене“ (б.р. в населеното място има затворническо общежитие).

По думите му това не е първата заплаха към него, като за тях той вече е сигнализирал на службите.

„Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми!“, пише Атанасов.

Атанас Атанасов заема поста председател НСИ от юли 2022 г.