По решение на Светия синод в цялата страна днес – 24 октомври, се отбелязва Покровът на Божията майка.

Във всички храмове се извършва молебен за най-уязвимите в обществото – децата с увреждания и техните семейства.

29 310 са децата с увреждания у нас до 30 септември, показват данните на Агенцията за социално подпомагане.

Държавата подпомага семействата всеки месец, като от началото на годината досега са изплатени над 171 млн. лв. Финансова подкрепа се отпуска и за лични асистенти.

За майката на 8-годишния Борислав молитвата днес е лична.

„Трудно е, когато ти поставят диагноза на детето, нали трудно е да

се възприеме. Но трябва да си силен и да продължиш – да му помагаш, да се развива и той“, казва Цветелина Ванчева.

Като асистент майката получава минимална работна заплата, а грижата за децата с увреждания продължава през целия живот.

Когато е на 3 г., Виктор отключва епилепсия и вече 28 години плътно до него е майка му.

„Не се оплаквам, приела съм го за съдба, мисия. Той е един обикновен младеж, не мога да кажа, че с нещо е по-различен, има увреждане, някакво признато умствено изоставане, тези епилептични гърчове, но общо взето, той си е един нормален човек“, споделя Ирена Христова, майка на Виктор.

Майката се бори за това държавата да прави повече за хората с увреждания.

„Да имат достъпна среда, да имат достъп до образование, да имат достъп до работа, да имат транспорт, да стигат от точка А до точка Б, да са самостоятелни тези, които могат“, допълва Ирена.

Молитви за най-уязвимите прозвучаха във всеки храм в страната.

„Малките деца, които се раждат с увреждания или придобиват в своята детска възраст болести, които ги лишават от възможността, да се радват заедно с другите деца, страдат невинно, те се оподобяват на бога“, отбеляза патриарх Даниил.

В храма семействата търсят надежда и вярват, че децата им ще оздравеят.

