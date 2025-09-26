Демонтираните паветата пред НС: Фирмата-изпълнител получи акт, ремонтът – незаконен

Глобяват фирмата, извършила ремонта на жълтите павета при служебния вход на парламента. Дейностите са незаконни, съобщи кметът на София Васил Терзиев във „Фейсбук“.

В края на миналата седмица строителна бригада разкопава историческия паваж. След сигнал от граждани, че пред сградата на бившия Партиен дом се поставят антипаркинг колчета, общината проверява и установява, че изпълнителят няма нужните разрешителни.

Снимка: bTV

Общината е сезирала Министерството на културата, тъй като жълтите павета са историческо наследство.

„Вътрешно-ремонтни дейности, но не ни бяха предоставени обстойни документи, по които да видим какво точно се случва вътре. Ремонт на вътрешната част, която е свързана към сградата на парламента, това което установихме бяха демонтирани павета до самия паркинг на парламента“, обясни Димитър Костов от Столичен инспекторат.

Снимка: bTV

bTV потърси и администрацията на Народното събрание с въпроса каква е била целта на ремонта. Очакваме отговор от пресцентъра на парламента.