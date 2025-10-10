С повторен разпит на Дебора Михайлова продължи днес делото В Районния съд в Пловдив срещу Георги Георгиев от Пловдив.

Процесът започна отначало и се води при закрити врата.

Той е за причинена средна телесна повреда и за отправяне на смъртни от страна на Георгиев.

На влизане в залата Дебора каза, че продължаващото вече повече от две години дело я изтощава емоционално.

То беше рестартирано през януари заради отвод на съдебния състав. Сега всички разпити и експертизи се повтарят отново.

„За мен е много трудно. Но щом се налага и законът го изисква, ще го направя. Въпреки че това ми е вторият разпит и не смятам, че жертвата трябва да бъде връщана милион пъти към дадена ситуация“, коментира Дебора Михайлова.

Защитниците на Георгиев коментираха, че има назначена психолого-психиатрична експертиза, която според тях не е изследвала поведението на младата жена.

„Хубаво е да слушат показанията ѝ, защото голяма част от показанията са еднопосочни. Много назад във времето е имало комуникация между двама души, които са били влюбени, а се оказва, че това са закани за убийство“, обяви Петко Кънев, адвокат на Георгиев.

