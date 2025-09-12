След над две години в ареста: Георги Георгиев срещу Дебора Михайлова в съдебна зала

За първи път днес Дебора Михайлова и Георги Георгиев се срещнаха очи в очи в съдебната зала, след като на 7 август Георгиев беше освободен от ареста срещу парична гаранция от 10 хиляди лева след 2 години 2 месеца престой зад решетките.

Срещу Георгиев са повдигнати обвинения за отправяне на смъртни заплахи и причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова.

Георги Георгиев се появи в съдебната зала минута преди старта на заседанието, което се провежда при закрити врата. Той запази пълно мълчание пред журналистите.

В момента в съда тече разпит на свидетели.

Дебора Михайлова изрази разочарование от проточилото се дело и липсата на ефективна присъда. Тя отново трябва да даде показания за случилото се на следващото съдебно заседание.

„Това по-скоро ме отчайва, защото не се дава никакъв пример на жените, които са претърпели подобни неща“, каза тя.

