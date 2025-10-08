„Питайте тези, които са поръчали статията в „Уолстрийт Джърнъл“. След малко ще дойдат ПП-ДБ и кореспондентите на някои медии – питайте ги тях за тези лъжи.“

Това коментира в кулоарите на парламента лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски във връзка с твърденията в статията, че Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши, като е засегнат и въпроса за санкциите по „Магнитски“.

Според Пеевски тази статия е поръчкова.

Във връзка с предложението на лидера на СДС Румен Христов за двугодишен период на "охлаждане" за президентската институция, Пеевски каза, че ще бъде твърдо против това.

„Румен да излиза, да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари, които заграби от българските граждани последните пет години. Искам го на терен“, каза Пеевски.

По отношение на „Магазини за хората“ лидерът на „ДПС-Ново начало“ каза, че „всички неща от парламента са направени“ и той очаква действия от министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

