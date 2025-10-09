„Отново се налага г-н Борисов да ги спасява“. С тези думи лидерът на „ДПС-Ново начало“ отговори на въпроса на журналисти задълбочава ли се кризата с боклука в София.

„Той спасява ПП-ДБ и техните кметове, спасяваше ги преди това в сглобката. Спасява „Възраждане“ с имунитетите, спасява АПС. Какво ще правят без Борисов? Той ги спасява всичките – те са му като малки деца и той ги спасява“, заяви Пеевски.

„Със сигурност ПП-ДБ не се борят с никаква мафия. Правят само бели и не знаят какво правят, а лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява“, каза още Делян Пеевски.

„Те не могат без Борисов – ако той не ги спасяваше всеки ден, те щяха да бъдат едни нормални граждани, които да си понесат последствията за всичко, което правят. Той ги пази и не мога да разбера Борисов, защо ги спасява постоянно“, каза той.

„Те защо го нападат него, като не могат без него. Ако не е Борисов, тях няма да ги има“, допълни Пеевски.

