"За пореден път този компрометиран състав на ЦИК опорочава и поставя под въпрос законността на изборите и изборните процедури и става повод за обществено напрежение и недоверие".

Това каза в позиция до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Нещо, за което предупреждаваме от месеци, но дали заради обвързаности и зависимости на председателя на ЦИК или заради други частни интереси, тези предупреждения останаха без последици, за да се стигне до блокаж на поредната конституционна процедура", пише още той.

"Настояваме за незабавната оставка на всички членове на ЦИК", заяви Пеевски.

"Отстояването на държавността и законността на всеки един демократичен избор не може да бъде заложник на лъжи, манипулации и подмяна", допълва още лидерът на "ДПС-Ново начало".

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