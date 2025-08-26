Откриха изчезналата 78-годишна жена от София. Жената е намерена от СДВР преди минути, в местността Бонсови поляни.

Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя към 17 ч. и оттогава е нямало следа от нея. Близките на 78-годишната Емилия Георгиева от София бяха разтревожени и апелираха да бъде намерена.

Жената е открита дехидратирана, но в добро състояние.

