Ръст на търсенето на костюми за Хелоуин броени дни преди празника, отчитат търговци в бранша.

В един от магазините в София има над 2000 карнавални костюма. Тази година 12-годишният Михаил избира да се облече като Дарт Вейдър. Казва, че ще празнува с приятели.

Цената на наема на детски костюм варира от 19 лева до 85, казва собственичката на магазина Валерия Димитрова.

„Хората все повече харесват да го празнуват, защото е някакво разнообразие в сивото ни ежедневие. Раздават бонбончета на децата и те са много щастливи“, казва тя.

Най-търсените костюми тази година при момчетата са на Дарт Вейдър, а при момичетата - Жената Котка.

Но не навсякъде очакват Хелоуин с нетърпение. Кметът на Елин Пелин забрани празнуването му в училищата и детските градини. Забраната предизвика обществени дискусии.

„В този т. нар. празник няма нищо нито поучително, нито качествено – всеки път се говори за "пакост или лакомство", а всъщност това е "диабет или затвор", казва кметът на града Ивайло Симеонов.

Истинският празник в Елин Пелин ще бъде на следващия ден, казва кметът на града и обещава голямо шествие за Деня на Будителите.

Общината има опит в привличане на внимание по време на празници - по Великден нашумя с 12-метрова статуя на Христос на кръстовище срещу войната на пътя.

