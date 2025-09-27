Дърво падна върху влак, пътуващ между Стражица и Джулюница и счупи стъклa на два от вагоните.

Инцидентът е станал около 17:30 ч. днес, на няколко километра от гара Горна Оряховица, потвърдиха за bTV от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

От БДЖ посочват, че при движение на бързия влак №2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво.

Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, както и са счупени пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение.

При счупването стъкълца са паднали върху жена, пътуваща във влака.

На мястото е пристигнал екип на Спешна помощ, който я е прегледал. Тя не е била сериозно пострадала и е отказала да бъде транспортирана към спешното отделение.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са пренастанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути.

