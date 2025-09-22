Пореден влаков инцидент. Локомотив и три вагона на товарна композиция дерайлираха до гара Елисейна.
За щастие няма пострадали хора.
Заради излезлия от релсите влак, движението се осъществява по един релсов път, а това води до нарушение в графика през целия ден и до момента.
А в края на дългия уикенд, в сайта си БДЖ съобщава за закъснения на влакове с до 150 минути.
В сигнал до bTV, клиенти на железниците съобщиха, че са били принудени да чакат повече от час в спрените влакове, докато се организира преминаването на пътническите композиции.
