Пореден влаков инцидент. Локомотив и три вагона на товарна композиция дерайлираха до гара Елисейна.

За щастие няма пострадали хора.

Заради излезлия от релсите влак, движението се осъществява по един релсов път, а това води до нарушение в графика през целия ден и до момента.

А в края на дългия уикенд, в сайта си БДЖ съобщава за закъснения на влакове с до 150 минути.

В сигнал до bTV, клиенти на железниците съобщиха, че са били принудени да чакат повече от час в спрените влакове, докато се организира преминаването на пътническите композиции.

