Здравеопазване, основано на ползите, би могло да помогне за избягване на трагедии като тази във врачанската болница. Заплащането в дейността на лечебните заведения и спешните звена в България е на базата на брой пациенти, тоест на количество. Това обясни в ефира на bTV Radio д-р Славейко Джамбазов, който е председател на неправителствената организация “Ценности за бъдещето”.

„Така системата заплаща, независимо от резултата. Така за съжаление виждаме и в подобни крайности, когато трагедии с пациенти и техни близки стават публично достояние. За мен е важно какъв е системният подход, така че системата да поощрява истинско морално поведение и да го възнаграждава. Това, което в момента здравната система възнаграждава е количеството, независимо от това какво е било отношението към пациента, жив ли е този пациент, с подобрено здраве ли е излязъл от лечебното заведение и какво е мнението на пациента за грижата, положена за него. За съжаление нашата здравна система значително изостава в тази посока”, коментира той.

Д-р Джамбазов цитира изследвания, които показват, че в рамките на под 10 години половината на населението в Европа ще му бъде трудно да има достъп до качествена здравна помощ.