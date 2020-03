„Искам да се обърна към цялото общество с призив да запазим спокойствие, да бъдем внимателни, солидарни и дисциплинирани.“ За това призова шефът на столичната лекарска колегия д-р Асен Меджидиев в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио.

„Мерките, които кризисният щаб, правителството, министърът на здравеопазването, всички институции, съвместно с лекарското съсловие – без участието на цялото общество са нищо. Всичко зависи от нас. Пазете близките и роднините си, пазете познатите хора около вас. Щастливи сме, че днес се взеха още по-строги мерки, но те са нищо без съзнанието, че сами трябва да ги прилагаме. Не трябва да очакваме някой да ни контролира - ние с ума си, със съзнанието си трябва да опазваме хората около нас. Трябва да се ограничаваме, да не мислим само за себе си“, допълни той.

„Никоя държава не може да бъде подготвена за такова бедствие, каквото е коронавируса в момента. Виждате какво се случва в Италия, Франция, Германия. Аз мога да кажа, че нашата държава много преди тези държави взеха мерки.“, допълни докторът.

Попитан дали е оптимист или песимист за развитието на епидемията у нас, той заяви: „Като лекар аз съм длъжен да бъда оптимист за развитието на епидемията в България. С Хипократовата клетва, която сме дали, ние сме оптимисти за всеки пациент до последната секунда. Това е заложена в нас и така трябва да бъде. Стресът го има навсякъде, не мислете, че ние като лекари не ни е страх. И ние имаме нашите близки, но трябва да спазваме мерките – те са за нас“.