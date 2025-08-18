С 1 лев по-малко ни струват продуктите от потребителската кошница през последната седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

Основната причина са цените на плодовете и зеленчуците. Така потребителската кошница поевтинява от 98 на 97 лв.

И все пак цените на някои от основните хранителни продукти са се повишили - това са олиото, пилешките гърди, сиренето, а най-голямо поскъпване при плодовете и зеленчуците има при краставиците, които миналата седмица са стрували 1,75 лева за килограм, а днес се предлагат за 2,15 лева за килограм.

Какво показва проверката ни на пазара за цените на дребно?

Нели Василева редовно пазарува плодове и зеленчуци от пазара. Казва, че спрямо миналата година сега е по-скъпо, но по-осезаем е скокът на основните хранителни продукти.

Разликата между цената на едро и тази на щанда идва от разходите, които търговците поемат сами, обяснява Димитър Костадинов, който е и производител, и търговец.

„Цената, която е там на тържищата и тук, се формира на база на месечните разходи, на наема на павилион, маси, сергии, работници, общи работници превоз, торбички - всичко това влиза в това да се продаде стоката. При тези температури, които бяха това лято, голяма част от стоката изгоря - доматът се повреди“, казва Костадинов.

Според държавните данни тази седмица ще купуваме по-евтини домати, а най-поскъпнали са краставиците. Скокът само за седмица е 22%.

Освен при зеленчуците, леко повишение има и при цените на някои основни продукти като свинско месо, брашно и масло.

