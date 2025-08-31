На 31 август Православната църква отбелязва Полагането на честния пояс на Пресвета Богородица – един от почитаните празници, свързан с Божията майка. Според преданието чудотворният пояс на Богородица е пазен с векове като символ на закрила и духовна сила.

В същия ден вярващите почитат и св. свещеномъченик Киприан, епископ Картагенски, който е един от най-известните защитници на християнската вяра през III век, както и св. Генадий, патриарх Константинополски – духовен водач и борец за чистотата на православието през V век.

Днес повод за празник имат всички, носещи имената: Генадий, Гена, Гено, Генчо, Генка и производните им.

Полагането на честния пояс на Пресвета Богородица се възприема като символ на нейната постоянна закрила над вярващите. Празникът е свързан с вярата, че чрез молитва и упование човек може да получи подкрепа в трудни моменти.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK