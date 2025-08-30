На 30 август Българска православна църква отбелязва пренасяне на мощите на св. Александър Невски.

Александър бил цариградски патриарх от 325 г. до 340 г. Той отстоявал чистотата на вярата, разказва преданието. Веднъж няколко езически философи решили да се подиграят с него, като го поставят в неудобно положение.

Те отишли при него и поискали да поспорят за вярата. Свети Александър, след като ги изслушал, съвсем спокойно се обърнал към този, който бил най-напорист в нападките си и съвсем спокойно му казал: „В името на Господа Иисуса Христа, заповядвам ти да мълчиш!“ Усмихвайки се подигравателно, философът отворил уста да му отговори, но въпреки усилията си не могъл да отрони и дума. Онемял. Това толкова го потресло, него и другите около него, станали свидетели на чудото, че повече от убедени в силата Божия, се отрекли от езичеството и се обърнали към християнската вяра.

Името Александър е от гръцки произход и означава „защитник на хората“

На 30 август имен ден празнуват Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо и Сашка.

Носещите тези имена могат да изберат на кой ден да празнуват имен ден, тъй като на 23 ноември църквата почита паметта на княз Александър Невски (по стар стил умира на 14 ноември 1263 г.), като денят е и храмов празник на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров – храм-паметникът „Свети Александър Невски“ в София.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK